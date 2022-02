Birçok araştırma ve buluşa imza attı. Pek çok ödül aldı.

Nobel Ödüllü Türk Bilim İnsanı Prof. Dr. Aziz Sancar kanser tedavisi ile ilgili yaptığı son çalışmayı başkent Ankara'da duyurdu.

Kanser tedavisinde yeni umut

Sancar, beyin kanseri tedavisine katkı sağlamasını bekledikleri çalışmayla ilgili şunları söyledi:

"Kanser tedavisinde kullanılabilecek bir metot geliştirdik. Benim laboratuvarımda çalışıp şimdi Türkiye'de profesör olan öğrencilerim var, onlar bizim yöntemleri biliyor ben onlara bu yöntemi aktaracağım."

"Önemli olan benim için Türkiye'nin kalkınmasıdır"

Bilim için çalışırken Türk milletine duyduğu sevginin de her geçen gün arttığını belirten Sancar, "Türkiye her zaman kalbimdedir. Türkiye'yi her zaman özlerim. Önemli olan benim için Türkiye'nin kalkınması, bilimde kuvvetli olmasıdır" dedi.

"Gayem milli takım kalecisi olmaktı ama boyum yetmedi"

Aziz Sancar öğrencilik zamanlarıyla ilgili de şunları söyledi:

"Öğrenciyken yaptığım ve şimdi yapamadığım tek şey; lisede çok iyi kaleciydim. Benim hayatta gayem milli takımın kalecisi olmaktı ama boyum yetmedi."

"Ankara simidinin benzeri yok"

Türkiye'de en çok özlediği şeyin simit olduğunu aktaran Sancar, "Ankara simidinin benzeri yok. Özellikle Ankara simidine ayrı bir tutkum var" dedi.

Sancar, rahatlamak için uzun yürüyüşler yapıyor

Uzun süren laboratuvar çalışmaları yapıyor. Bilim için öğrenci yetiştiriyor.

Sancar bunaldığı zamanlarda da rahatlamak için uzun yürüyüşlere gittiğini söyledi. 50 yıldır Amerika'da yaşayan Sancar, Türk halk müziğinden başka müzik de dinlemiyor.

Haber: Cansu Doğan

Kamera: İhsan Kırkbeşoğlu