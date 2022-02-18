Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından 65 yaş üstü vatandaşlara COVID-19 uyarısında bulundu.

"65 yaşınızı geçtiyseniz veya herhangi bir bağışıklık sistemi sorununuz varsa ihtimalleri hafife almayın" ifadesini kullanan Bakan Koca, önemsiz gibi görünen şikayetlerin nezle ve soğuk algınlığı ile karıştırılmamasını istedi.

Bu durumdaki vatandaşlara test yaptırmaları tavsiyesinde bulunan Koca şu ifadeleri kullandı:

"Molnupiravir etken maddeli ilaçla başlayan yeni dönemde erken tanı riski azaltıyor. Zayıf bir sebebin ağır bir sonucu olabilir. Tıpkı virüsün Omicron varyantı gibi. 65 yaş üstü ve hangi yaşta olursa olsun bir bağışıklık sistemi sorunu olanlar kendilerini korumalı. Her birimiz kendimizi ve risk grubundakileri korumalıyız."