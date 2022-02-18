İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bir hafta önce karın ağrısı şikayetiyle Çekirge Devlet Hastanesi'ne gelen ve yapılan tahliller sonucunda koronavirüs testi pozitif çıkan Gülbahar, 7 gün boyunca tedavi gördü.

Tedavinin sonunda sağlığına kavuşarak, taburcu olan 8 çocuk ve çocuklarının da torunlarıyla toplam 135 kişilik ailesi olan Gülbahar, aşılarını zamanında yaptırdığı için hastalığı hafif atlattığını belirterek, herkesi aşı olmaya davet etti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Çekirge Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Kamuran Erkoç, hastanın akciğer tomografisinde tutulumu olduğunu gözlemlediklerini söyledi.

"Aşılarının tam olması büyük avantaj"

Yaşı dolayısıyla hastayı hastanede tedavi etme kararı aldıklarını aktaran Erkoç, şunları kaydetti:

"Hastanın daha önce aşılarını tam olarak yaptırması, büyük avantaj sağladı. Bu sayede tedaviye çok iyi yanıt verdi. Pandeminin ilk dönemlerinde ileri yaştaki hastalarımızı maalesef koronavirüs nedeniyle kaybediyorduk. Zamanında aşılarını yaptıran hastalarımız, Kıymet teyze gibi şifa ile taburcu olup evlerine gidebiliyor. Hastamızın daha önceden sağlıklı beslenmesi ve burada yaptığımız tedaviye iyi yanıt vermesi sonucunda, bugün taburcu oldu. Kendisine bundan sonraki yaşamında sağlıklı uzun ömür diliyoruz."