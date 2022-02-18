Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Ordular köyünde yaşayan 87 yaşındaki Ali Meşe, 17 Ocak 2018'de evindeki sobayı benzinle tutuşturmak istemiş, alevlerin birden parlaması üzerine çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.

Meşe, ahşap evin kullanılamaz hale geldiği yangında kedisinin kurtulmasıyla teselli bulmuştu. Meşe'nin söndürme çalışmalarını kucağına aldığı kedisine sarılarak gözyaşı dökerek izlemesi, görenleri derinden etkilemişti.

Meşe'nin yaşadığı süreç dünya basınında

Yerel ve ulusla çapta yardım kampanyaları başlatılan Meşe'nin yaşadığı süreç, Türkiye ve dünya basınında da yer bulmuştu.

Meşe, daha sonra Mudurnu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı öncülüğünde ve yardımseverlerin katkılarıyla inşa edilen, içi Valilik desteğiyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından döşenen eve taşınmıştı.

[Fotoğraf: AA]

Kedisini kucağında taşırken çekilen fotoğrafıyla hafızalara kazınan Ali Dede, Bolu kent merkezinde ikamet eden oğlu Ahmet Meşe ile birlikte yaşıyor. Kedileri köyünde kalan Ali Dede, kendisini ziyarete gelen komşularının kedilerini ve sokaktaki kedileri severek özlem gideriyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle evden dışarıya çıkamayan, çocukları ve torunlarıyla zaman geçiren Meşe'yi oğlu Ahmet Meşe zaman zaman köyüne götürmeyi ihmal etmiyor.

Ali Meşe'nin sağlık durumu iyi

Babasının sağlık durumunun çok iyi olduğunu aktaran Ahmet Meşe de çıkan yangından sonra babasının yeni eve gittiğini, yeni evi çok beğendiğini, havaların soğuk olması nedeniyle babasının kendisiyle yaşadığını söyledi.