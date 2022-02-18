VEDAŞ bünyesinde görev yapan arıza ekibindeki kadın personeller Sibel Etemoğlu ve Ertuş Alkan, elektrik kesintilerinde yaşanan arızaları gidermek için özveriyle çalışıyorlar.

Sabah saatlerde VEDAŞ Hakkari İl Müdürlüğü hizmet binasına gelerek mesailerine başlayan kadın personeller, dağların zirvelerindeki nakil hatlarında yaşanan arızaları gidermek için erkek meslektaşlarıyla yola çıkıyor.

Araçla belli bir noktaya geldikten sonra ekipmanlarını yanlarına alan kadınlar, ekipteki diğer arkadaşlarıyla kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu arıza noktalarına ulaşıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 20-25 dereceye kadar düştüğü bölgede zor anlar yaşayan ekipler, dondurucu soğuğa rağmen arızaları en kısa sürede gidermek için mücadele veriyor.

Sırtlarında taşıdıkları iletken ve diğer ağır ekipmanla erkek çalışanlarla omuz omuza vererek karlı zirveleri aşan iki kadın, bölge halkının karanlıkta kalmaması için azimle görevlerini yerine getiriyor.

Kar ve tipiye rağmen gece gündüz demeden yüksek gerilim direklerindeki arızaları gidermeye çalışan kadınlar, fedakar çalışmalarıyla Hakkarililerin gönlünde taht kurdu.

"Toplumsal ön yargıları kırdık"

İki çocuk annesi Sibel Etemoğlu, dört yıldır zorlu şartlarda gece gündüz demeden elektrik arızalarıyla mücadele ettiğini söyledi.

Bu işin kadınlar için bir engel olmadığını anlatan Etemoğlu, "Kadın istedi mi her işi yapabiliyor. Evet zorlanıyoruz ama işimiz 'evde ne pişireyim'den daha kolay. Çocuklarımdan aldığım takdir, işime daha sıkı sarılmamı sağlıyor. Çünkü annelerinin ne kadar güçlü olduğunu, ne şartlarda onlar için çalıştığını görüyorlar." diye konuştu.

Bunun da kendisini onurlandırdığına değinen Etemoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün arıza vardı, zorlu bir bölgeye geldik. O telleri karda çıkarmak çok zor. Zorlanıyoruz ama ekipçe, omuz omuza mücadele veriyoruz. Bu dondurucu soğukta direğe çıkmak çok zor. Hava şartları bizleri çok zorluyor. Tedbirlerimizi alıp üstesinden geliyoruz. Yörenin kadınları ilk başta elektrik direğinin üzerinde bizleri gördüklerinde çok şaşırıyorlardı, yadırgıyorlardı. Zamanla bu yadırgama benimsemeye dönüştü. Bizleri gördüklerinde çok olumlu tepki gösteriyorlar. Her yerde örnek gösteriliyoruz. Toplumsal ön yargıları kırdık, Hakkarili bir kadın olarak bunu başardık."

"Kar kalınlığı boyumuzu geçiyor"

Hakkari halkının karanlıkta kalmaması için ekip arkadaşlarıyla zorlu bir görev üstlendiğini ifade eden Ertuş Alkan, şunları aktardı:

"Bu yıl çok kar yağdı. Kar kalınlığı boyumuzu geçiyor. Hava sıcaklığı sıfırın çok altında bir bölgede görev yapıyoruz. Yağışlı gecelerde de mesailerimiz oluyor. Arızaların çoğu kar yağışının olduğu yüksek kesimlerde oluyor. Bezen eksi 20 derecede ellerimizi hissetmediğimiz oluyor. İki kadın olarak çok şey başardık. Çok zor bir mücadele veriyoruz. Bu zorlu şartlara rağmen dört yıldır işimizi en güzel şekilde yapamaya gayret ediyoruz."

"Donmuş direklerde çalışıyorlar"

VEDAŞ Hakkari İl Müdürü Mehmet Salih Eroğuz da coğrafi şartların zor olduğu kentte iklim şartlarıyla da mücadele etmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Bölgeye kaliteli enerji sağlamak için ekiplerin sürekli sahada olduğunu aktaran Eroğuz, şöyle devam etti:

"Engebeli ve zor bir coğrafya. Bazı bölgelerde 5-6 metre kar yağdığı oluyor. Zaman zaman helikopterle bölgeye gitmek zorunda kalıyoruz. 7/24 ekiplerimiz hizmet vermek için çalışma yürütüyor. Bütün arkadaşlarımız arıza anında müdahale ediyor. Dondurucu soğukta bile sabahlara kadar donmuş direklerde çalışıyorlar. Arızayı giderdiğimizde mutlu oluyoruz. Kadın personellerimizin çocuklarını evde bırakıp bu zahmetli işte çalışmaları bizler için çok daha değerli. Kadın personellerimiz bu kıymetli çalışmayı saha da en iyi şekilde gösteriyorlar."