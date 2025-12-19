Puslu 0.7ºC Ankara
Ekonomi
AA 19.12.2025 08:51

İhracatçı firmalara resim ve harç istisnası süresi uzatıldı

İhracatçı firmalara, dahilde işleme rejimi ile resim ve harç istisnası uygulamaları için ek süre imkanı tanındı.

İhracatçı firmalara resim ve harç istisnası süresi uzatıldı

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ile Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ilgili tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre vergi resim harç istisnası belgesi sahibi firmalar, kendilerine tebliğ edilen taahhüt hesabının müeyyideli kapatılması işlemine karşı yazılı olarak 60 günde Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğüne itirazda bulunabilecek. Daha önce bu süre tebliğ tarihinden itibaren 30 gündü.

Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı müeyyideli kapatılmış vergi resim harç istisnası belgeleri kapsamında belge sahibi firmalar, anılan müeyyidenin kısmen veya tamamen tahsil edilmemiş olması halinde, 60 gün içinde taahhüt hesabının kapatılması işlemine karşı yazılı itiraz edebilecek. İtiraz başvurusu, ilgili madde hükümleri çerçevesinde değerlendirilecek.

Öte yandan tebliğe, "Vergi resim harç istisnası belgeleri/belgesiz ihracat kredilerine ek süre uygulaması"na ilişkin geçici madde de eklendi.

Buna göre bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş/kullanılmış vergi resim harç istisnası belgelerinden/belgesiz ihracat kredilerinden ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış olanların belge süreleri/istisnadan yararlanma süreleri, bu tebliğle düzenlenen diğer ek süre hakları saklı kalmak üzere, vergi resim harç istisnası belgeleri için en geç belge süresi sonundan itibaren 3 ay içinde Bakanlığa, belgesiz ihracat kredileri için ise en geç kredinin istisnadan yararlanma süresinin sonunu takip eden 1 ay içinde ilgili bankaya müracaatta bulunulması kaydıyla Bakanlık ve ilgili banka tarafından 12 ay uzatılacak.

Ticaret Bakanlığı
