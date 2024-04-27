MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."

Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/3xCalwg7vd