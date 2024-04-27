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Türkiye
TRT Haber 27.04.2024 11:58

MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildi.

MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." 

 

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Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
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