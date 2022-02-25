Clubhouse Perşembe günü oda içi sohbeti duyurdu ve sesli odalarına insanların YouTube veya Twitch'te görebileceklerine benzer bir metin sohbeti özelliği ekledi.

Oda içi sohbet isteğe bağlı bir özelliktir, bu nedenle Clubhouse'da sohbet eden herkes bir odayı başlattığında seçeneği açabilir. Etkinleştirildiğinde, sohbet kutusuna erişim düğmesi, uygulamanın sol alt tarafında, "klipler" ve "paylaş" simgelerinin yanında bir konuşma balonu ile temsil edilir.

İçerik denetimi söz konusu olduğunda, herkes kullanıcı adlarına uzun süre basabilir ve onları doğrudan sohbetten bildirebilir veya engelleyebilir. Clubhouse'da bir oda yönetiyorsanız, mesajları silmek veya rahatsız edici katılımcıları kovmak için moderatörler atayabilirsiniz.

Metin sohbeti, sona erdikten sonra bir odanın sesli içeriğinin yanı sıra arşiv biçiminde yaşayacak, ancak kullanıcılar bu olaydan sonra sohbete katılmaya devam edemeyecek.

Clubhouse, özelliğin şimdi hem iOS hem de Android'de kullanıma sunulduğunu açıkladı.