2020 Nisan ayında kullanıma sunulan Clubhouse’un kurucuları Stanford Üniversitesi’nde mühendislik eğitimi almış olan Paul Davison ve Rohan Seth.

Clubhouse’un kurucuları çıkış noktasını şöyle özetliyor: “Amacımız, daha insani hissettiren bir sosyal deneyim oluşturmaktı; burada gönderi yayınlamak yerine diğer insanlarla bir araya gelip konuşabilirsiniz.”

Etiket yok, kişiye özel mesaj yok

Clubhouse uygulaması, sesli sohbet odaları aracılığıyla etkileşimimkanı sunan bir sosyal ağ platformudur.Görüntü, ses, yazılı mesaj ve emoji gibi araçlar bulunmuyor. Twitter ve Instagram sayfalarınızı profilinize ekleyebiliyorsunuz.

Kullanıcılar ellerini kaldırarak konuşmalara dahil olup sadece dinleyebiliyor veya konuşabiliyorlar. Ya da sessizce odadan ayrılabiliyorlar.

Herhangi bir sohbet odasındaki kullanıcı sayısıise 5 bin ile sınırlı.

Davetiye ve İOS kullanıcı olmak şart

Clubhouse’u, diğer sosyal medya uygulamalarından farklı kılan özellik ise davetiye sistemiyle üye olunabiliyor. Bunun için üye olan bir kullanıcının davetiye göndermesi gerekiyor.

Davetiyesiz ve telefon numarasıyla kayıt olmak isteyenler, bekleme listesine alınıyor. Eğer uygulamada rehberinizde bulunan arkadaşlarınız varsa, sizi içeri almak isteyip istemedikleri konusunda bildirimle uyarılıyor.

Clubhouse, şimdilik İOS kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. Ancak şirketin, yaptığı duyuruda Android uygulama üzerinde çalışmaya başlandığını, yakında Clubhouse’un Android cihazlara da geleceğini açıkladı.

9 çalışan ve haftalık 2 milyon aktif kullanıcı

Ocak 2021’den itibaren değeri 1 milyar dolara ulaşan ve 180 yatırımcısı olan Clubhouse'un sadece 9 çalışanı bulunuyor. CEO'su Paul Davison'a göre şu anda yaklaşık haftalık 2 milyon aktif kullanıcısı var. Kullanıcılar uygulamayı haftalık 11-22 saat arasında kullanıyor.

“Hizmetimiz, 18 yaşın altındaki bireylere yönelik değildir.”



Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat başta olmak üzere çoğu sosyal paylaşım platformunda 13 olan yaş kısıtlaması, Clubhouse’ta 18 olarak belirtiliyor.

Konuşmalar kaydediliyor mu?



Clubhouse’ta kullanıcılar ses kayıtlarını tutamıyor. Sohbetler sadece yapıldığı sırada, odada olanlar tarafından dinlenebiliyor.



Ancak bu durumun bir istisnası var. O da yine gizlilik politikasında şu ifadelerle yer alıyor:

“Yalnızca olay incelemelerini desteklemek amacıyla, oda canlıyken bir odadaki sesi geçici olarak kaydederiz. Bir kullanıcı oda aktifken bir güvenlik ihlali bildirirse, olayı araştırmak amacıyla sesi saklarız ve ardından araştırma tamamlandığında sileriz. Bir odada herhangi bir olay bildirilmezse, oda bittiğinde geçici ses kaydını sileriz. Sessiz konuşmacılardan ve dinleyici üyelerinden gelen ses, hiçbir zaman yakalanmaz ve tüm geçici ses kayıtları şifrelenir.”

With each major app update, we change our icon to spotlight one of the many incredible members of the community.



Today we celebrate the inimitable @IamBomaniX, host of the #CottonClub! On behalf of the Clubhouse community, thank you for all that you do! (????: @TheArtHype) pic.twitter.com/k9P6gQUuNQ