Puslu 1.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 12.01.2026 06:23

Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?

Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yeni haftayla birlikte hissedilir derecede azalacak. Balkanlar ve Sibirya üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının kar yağışı ve fırtınayı beraberinde getireceği tahmin ediliyor.

Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerinden derlenen bilgilere göre, ülke genelinde hafta sonu başlayacak olan yağışlı sistem, bugünden itibaren etkisini artırarak iç ve doğu kesimlerde kar yağışına dönüşecek.

Yarından itibaren soğuk havanın iç kesimlere yayılmasıyla birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde sıcaklık düşüşünün 9 dereceyi bulması bekleniyor.

Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?

Üç büyükşehirde hava durumu

Megakentte hafta sonu etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve kuzeyli yönlerden esen fırtına (Poyraz), yeni haftada yerini soğuk havaya bırakacak.

Bugün sıcaklıkların tek haneli rakamlara düşeceği İstanbul'da, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar geçişleri görülebilecek.

Başkentte dün etkili olan kar yağışının bugün de devam edeceği tahmin ediliyor. Hafta ortasında gece sıcaklıklarının sıfırın altında 4 dereceye kadar düşmesi öngörülürken, kent merkezinde hafif kar yağışının aralıklarla süreceği bildirildi.

İzmir'in batı kesimlerde yağışlar genellikle sağanak şeklinde seyredecek. Ancak rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi nedeniyle hissedilen sıcaklıklar İzmir ve çevresinde de oldukça düşük olacak.

Ulaşımda aksama ve zirai don riski

Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Marmara ve Ege'de deniz ulaşımını olumsuz etkileyebileceği, iç kesimlerde ise kar yağışı ve buzlanmanın kara yolu ulaşımında aksamalara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Ayrıca tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde "zirai don" riskine karşı üreticilerin tedbirli olması gerektiği vurgulandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini ve uyarıları MGM mobil uygulaması ve resmi internet sitesi üzerinden takip etmelerini tavsiye etti.

ETİKETLER
Hava Durumu Yağış Ulaşım Zirai don Meteoroloji Kar Yağışı İstanbul Ankara İzmir
Sıradaki Haber
Kocaeli'de scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı kısıtlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:26
Trump İran'ı bir kez daha tehdit etti: Harekete geçebiliriz
04:44
Batı Akdeniz'in ihracat şampiyonu biber oldu
04:19
Kocaeli'de scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı kısıtlandı
04:00
Katil İsrail, Lübnan'da bir kez daha ateşkesi ihlal etti
02:23
Adana'da sağanak etkili oldu
03:09
Bursa'da otel yangını
İstanbul'da sağanak etkili oldu
İstanbul'da sağanak etkili oldu
FOTO FOKUS
Ters yönde ilerleyen otomobil bariyere çarptı: O anlar kamerada
Ters yönde ilerleyen otomobil bariyere çarptı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ