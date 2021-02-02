Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 23:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Boston Dynamics'in yeni robotu ip atladı
Boston Dynamics'in meşhur robotu 'spotmini' marifetleriyle kendisinden sık sık söz ettiriyor. Spotmini bu kez, ip atladığı video ile gündeme geldi.
ABD'li robot üreticisi Boston Dynamics, gözde robotu Spotmini'nin yeni marifetlerini tanıttı.
Arama kurtarma çalışmaları ve beden gücü gerektiren işlerde kullanılması planlanan Spotmini, başka alanlarda da yetenekli.
Spotmini, yalnızca kapıları açmak ve yük taşımakla kalmıyor, etrafı topluyor, fidan dikiyor. Yetenekli robot, yazı bile yazıyor.
Spotmini'nin en dikkat çekici görüntülerinden biri ise ip atladığı bu video.
İki Spotmini ipi çevirirken, biri ip atladı. Üstelik bir kere bile hata yapmadı.
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