ABD'li robot üreticisi Boston Dynamics, gözde robotu Spotmini'nin yeni marifetlerini tanıttı.

Arama kurtarma çalışmaları ve beden gücü gerektiren işlerde kullanılması planlanan Spotmini, başka alanlarda da yetenekli.

Spotmini, yalnızca kapıları açmak ve yük taşımakla kalmıyor, etrafı topluyor, fidan dikiyor. Yetenekli robot, yazı bile yazıyor.

Spotmini'nin en dikkat çekici görüntülerinden biri ise ip atladığı bu video.

İki Spotmini ipi çevirirken, biri ip atladı. Üstelik bir kere bile hata yapmadı.