Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "kimlik kartı", "sürücü belgesi" ve "pasaport" alımına ilişkin randevuların 30 Mart 2020'den itibaren entegre şekilde e-Devlet Kapısı üzerinden de verilmeye başlandığını hatırlattı.

Koç, ​​​​​​​e-Devlet Kapısı üzerinden kişilerin birinci derece aile bireyleri olan anne, baba, eş ve çocukları için kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport başvurusu için randevu alabildiklerini söyledi. Tüm bu hizmetler üzerinden oluşturulan başvuru durumlarının da sorgulanabildiği bilgisini verdi.

Kimlik kartı için 5 milyondan fazla başvuru

Ali Taha Koç, "TC Kimlik Kartı Başvuru Randevusu" hizmetinin geçen yıl 5 milyondan fazla kullanıldığı bilgisini vererek, "Geçen yıl 'Sürücü Belgesi Başvuru Randevusu' hizmeti 2 milyondan fazla, 'Pasaport Başvuru Randevusu' hizmeti de 1 milyondan fazla kullanıldı" açıklamasını yaptı.

Kimlik kartı için alınan ücretler, sürücü belgesi için talep edilen harç ve değerli kağıt bedeli, pasaport için alınan harç ve defter bedeli de e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan İnteraktif Vergi Dairesi hizmeti aracılığı veya bazı bankaların internet bankacılığı uygulamaları üzerinden tahsil edilebiliyor.