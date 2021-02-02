Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, küresel iklim değişikliği ve gemilerin balast sularıyla denizlere taşınan istilacı türlerle ilgili farkındalık oluşturulması amacıyla film hazırladı.

Filmde Türk karasularına göç etmiş istilacı türleri, sualtı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan görüntüledi. Seslendirmesini ise tiyatro sanatçısı Mazlum Kiper yaptı.

İstilacı türlere ilişkin film, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. Filmde, habitatı olumsuz etkileyen ve baskın hale gelen istilacı türlerin yerli türler için önemli bir tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Karadeniz'e tehlike taşındı, hamsi popülasyonu azaldı

1980'li yıllarda gemilerin balast suyuyla Karadeniz'e giriş yapan taraklı denizanası (Mnemiopsis leldy) sadece 2 yılda tüm Karadeniz'e yayıldı ve hamsi popülasyonunun azalmasına neden oldu.

Filmde, küresel iklim değişikliğinin birçok türün yeni yaşam alanlarına göç etmesine neden olduğu anlatıldı. Akdeniz'in hızla tropikleştiği bilgisi verilen filmde, istilacı türlerle ilgili tehditler şöyle anlatıldı:

“Aslan balığı, diğer balıkların yavrularıyla beslenerek güçlü bir istilacı konumuna geldi. Avcısı olmayan bu gösterişli balığı yerli türümüz orfozun avladığını görmek ekolojik denge açısından umut verici. Göçmen denizanası Rhopilema nomadica da balık larvalarını tüketerek besin zincirinde kırılmalara neden oluyor. Bentik alandaki en yaygın istila hareketini uzun dikenli deniz kestanesi oluşturuyor. Kendisi de egzotik bir tür olan kardinal balıkları dikenlerin arasını sığınmacı olarak kullanıyor. Yerli türümüz papaz balığının yavruları da bu koruma kalkanından faydalanan diğer bir tür. Tam bir komşu dayanışması. Akdeniz faunasına adapte olan türler arasında gösterilen sokar balıklarıyla otçul olduklarından besinlerini deniz çayırları ve yosunlardan temin ediyor. Ekonomik değeri yüksek nil barbun ile birlikte balıkçıların hedef avı konumunda."

İstilacı türlerin en tehlikelisi balon balığı

Doğu Akdeniz kıyılarında gruplar halinde yaşayan bir diğer istilacı tür olarak yüzgeçleri zehirli omurgaya sahip kedi balıkları gösterildi.

Akdeniz'in en tehlikeli ve yaygın türü ise balon balıkları. Balon balıklarının dokularında siyanürden 1200, morfinden 3 bin kat daha güçlü Tetrodotoksin (TTX) bulunuyor, kesinlikle yenmemesi ve dokunulmaması gerekiyor.

"Denge, sürdürülebilir gezegenin ilk koşulu"

Ülkelerin istilacı türleri engellemek, kontrol altına almak için her yıl milyarca dolar kaynak harcadığı anlatılan filmde, şu mesaj verildi:

“Ancak bunu başarmak neredeyse imkansız. Çünkü doğanın kanunları insanlığın oluşturacağı bariyerlerden çok daha kuvvetli. Denizel ekosistemin korunması, istilacı türlerin olumsuz etkilerinin azaltılması, ancak küresel iklim değişikliği ile mücadele etmenin yanında onları tanımak ve hassasiyet göstermekle mümkün. Çünkü denge, sürdürülebilir gezegenin ilk koşulu ve insanlık bunu sağladıkça var olacak."