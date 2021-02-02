Twitter, gerçek dışı paylaşımlarla mücadele etmek için yeni bir uygulama geliştirdi. Uygulamanın adı Birdwatch.

Kullanıcıların paylaşımlardaki yanıltıcı bilgileri fark etmesine yarayacağı düşünülen Birdwatch ile "Yanlış bilgi içerdiğini düşündüğünüz paylaşıma not düşün" şeklinde bir ibare paylaşımlara eklenecek. Kullanıcılar paylaşım hakkında uyarı yapabilecek, konuyla ilgili alternatif bilgiler ekleyebilecek.

Twitter Support isimli hesapta konuyla ilgili bir duyuru yapıldı, "Herkesi bu programa kaydolmaya ve katılmaya davet ediyoruz. Grup ne kadar geniş ve çeşitli olursa, yanlış bilgileri etkili bir şekilde değerlendirmede o kadar iyi olacaktır" çağrısı yapıldı.

"Twitter ne yazık ki bu tarz konularda sabıkalı bir sosyal ağ"

Peki, bu uygulama gerçekten "gerçek dışı" paylaşımlarla mücadele etmeye yarayacak mı? Soruyu Teknoloji Yazarı Özgür Çetin yanıtladı.

"Twitter ne yazık ki bu tarz konularda sabıkalı bir sosyal ağ. Geçmişte ABD Başkanı'nın mesajlarını engelleyen bir sosyal ağın gerçek dışı paylaşımlarla hakkaniyetli bir şekilde savaşacağını düşünmek çok mantıklı gelmiyor. Ayrıca bu tip mekanizmalar kolaylıkla yanıltılabildiği için bu provakasyona karşı moderasyonun nasıl yapılacağı da ayrı bir tartışma konusu olarak karşımıza çıkıyor."

Birdwatch manipülasyona neden olacak mı?

Haberleri kullanıcılar üzerinden doğrulama konusunun suistimale açık bir konu olduğunu söyleyen Çetin, "İnternet gibi ortamlarda manipülasyon her zaman yapılan bir şey. Özellikle bu tarz durumlarda toplu hareket edilerek gerçek haberlerin yalan habermiş ya da tam tersi şekilde algıyı değiştirmek mümkün olabilir. Bu da ciddi anlamda sıkıntı olacak bir durum" dedi.

[Grafik: Nursel Cobuloğlu / TRT Haber]

Birdwatch uygulaması, grupları yönlendirerek yalan haberi doğru olarak yansıtmaya neden olur mu? Teknoloji Yazarı Çetin, bunun zaten internette yapılan bir şey olduğunu söyleyerek, şu bilgileri verdi:

"Bugün birçok online ankette insanlar organize olarak istedikleri sonuçların öne çıkarılmasını sağlayabiliyor. Bu genelde masumane amaçlar için yapılır olsa da tersi durumların olmayacağı anlamına gelmiyor. Sosyal medyanın yapısı gereği bu tarz manipülasyonlara açık olması beklenen bir şey. Ancak doğrulama kriterini kitlelerin eline bırakmak beraberinde yanlış yönlendirmeleri de ortaya çıkarıyor. Bu tarz bir kötüye kullanım yalan bir haberin gerçekmiş gibi paylaşılmasına neden olabilir. Özellikle medya okuryazarlığı olmayan ya da az olan ülkelerdeki vatandaşların bu tarz haberlere inanması istenmeyen sonuçlar doğurabilir."

Twitter'a bant genişliği azaltma cezası yolda

Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılarına temsilci açma zorunluluğu getirildi.

19 Ocak'ta, Türkiye'ye resmi temsilci atamayan yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketlerine uygulanacak reklam yasağı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Böylece temsilci atamayan Twitter, Periscope ve Pinterest'e ise reklam yasağı gelmişti.

Bant genişlikleri daraltılabilecek

BTK Başkanı, reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde ilgili sosyal ağın internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için başvurabilecek.

Hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda da yüzde 90'a kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.