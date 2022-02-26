Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 14:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'nın saldırısında Azerbaycanlı anne ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi
[Fotoğraf:Reuters]
Ukrayna'nın Bakü Büyükelçisi Vladyslav Kanevskyi, ülkesinin Herson kentinde Rusya'nın saldırısı sonucu Azerbaycanlı anne ve 2 yetişkin evladının yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Kanevskyi, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Herson'da yaşayan Goşqar Ferzeliyev isimli Azerbaycanlının eşi ve 2 çocuğunun Rus güçlerinin hava saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.
Rusya'nın saldırganlığının Ukrayna'da yaşayan tüm halklara keder ve ölüm getirdiğini belirten Kanevskyi, Azerbaycan halkına üzüntü ve taziye dileklerini iletti.
Etiketler: Azerbaycan Rusya Ukrayna
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