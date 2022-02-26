Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 15:13Son Güncelleme: Kaynak: BBC
Medvedev: Batı ile diplomatik ilişkilere ihtiyacımız yok
[Fotoğraf: Reuters]
Eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, Moskova’nın Batı ile diplomatik ilişkilere ihtiyaç duymadığını söyledi.
2020’de Putin tarafından başbakanlık görevinden alınan ve bugünlerde Moskova’nın güvenlik konseyinin başkan vekili olarak görev yapan Medvedev, sosyal medya sitesi VK’deki hesabından yaptığı açıklamada, büyükelçiliklere kilit vurabileceklerini söyledi.
Medvedev Ukrayna’nın işgalinin, Vladimir Putin tarafından belirlenen hedeflere ulaşıncaya kadar süreceğini söyledi.
Putin’in hedeflerinin ne olduğu ise bilinmiyor.
Medvedev bir yandan Rusya’nın Avrupa Konseyi üyeliğinin dondurulmasını kınarken diğer yandan da bunun Rusya’da idam cezasını geri getirmeye olanak sağladığını belirtti.
Etiketler: Rusya
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