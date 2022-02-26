Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Twitter'daki hesabından 'Önemli; Ukrayna’dan Polonya’ya geçen vatandaşlarımız' başlığı ile şu uyarıyı yaptı:

"Polonya'ya geçtiğinizde yaya olarak gelenleri Polonya makamları otobüslerle en yakın tren istasyonuna götürüyorlar. Buradan Varşova'ya hareket ediyorsunuz. Varşova'da Chopin Uluslararası Havalimanı’nın yakınındaki 'Sangate Otel'e gelirseniz orada uygun koşullarda kalmanız mümkündür. Otelde sizlere Varşova Büyükelçiliğimiz de yardımcı olacaktır. Acil insani durum nedeniyle Ukrayna'dan Polonya'ya özel izinle ve Schengen vizesi aranmadan gelenler Polonya'dan 15 gün içerisinde ayrılmak ve ülkemize dönmek mecburiyetindedirler."

Önemli❗️



Ukrayna’dan Polonya’ya geçen vatandaşlarımız ⬇️ pic.twitter.com/5MNGWqJZld — Yavuz Selim KIRAN (@yavuzselimkiran) February 26, 2022

Kıran, vatandaşların arayabilecekleri numaraları da paylaştı:

Konsolosluk Çağrı Merkezi: 90 312 292 29 29

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği: 380 63 211 47 65 , 380 63 255 77 48, 380 93 539 46 12

Türkiye'nin Odessa Başkonsolosluğu: 380 93 711 00 24, 380 93 711 00 26