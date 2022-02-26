Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 15:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı Haavisto ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırı ele alındı.
Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sonrasında diplomasi trafiğini sürdürüyor.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İki bakan, Ukrayna'daki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu
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