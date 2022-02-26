İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

Erdoğan, liderlerle ayrı ayrı ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Ayrıca, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü de kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Hocalı Katliamı’nın 30’uncu yıldönümü nedeniyle şehitleri rahmetle andı, kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerini iletti.