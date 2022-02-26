Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Ömrünü milletine adamış liderimize Rabbimden nice sağlıklı ve uzun ömürler niyaz ediyorum" ifadesine yer verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "İyikiDoğdunMilletinAdamı", "MilleteAdananÖmür" etiketleriyle yaptığı paylaşımla Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü mesajlarını içeren bir görüntü paylaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise mesajında "Milletimizin derdiyle dertlenen, hüznüyle kederlenen, sevinciyle mutlu olan Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a milletimize hizmet yolunda nice hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler diliyorum" ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Bugün bölgesinde güçlü, dünyada saygı duyulan söz sahibi bir Türkiye varsa arkasında 'MilleteAdananÖmür' var, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan var… Sağlıkla, başarılarla dolu nice yıllara" paylaşımında bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık mesajında "Huzurla hayırlarla mücadeleyle dolu daha çok yolumuz var" ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını eklediği paylaşımını "Yeniden güçlü ve büyük Türkiye yolunda 'MilleteAdananBirÖmür' Nice yıllara" notuyla yayınladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, "Allah Cumhurbaşkanımıza hayırlı ve uzun ömür nasip etsin" paylaşımında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da "Ömrünü millete hizmete adayan, mazlumların duasını alan, mahzunların derdini sırtında taşıyan, yüreğinde Türkiye sevdasıyla bize yol gösteren bir lider… Rabb'imden nice sağlıklı ve uzun ömürler niyaz ediyorum. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin" paylaşımını yaptı.

AK Parti, "Ülkemizi büyük Türkiye idealine taşıyan liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a millete hizmet yolunda nice yıllar dileriz" paylaşımı ile Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Sosyal medyadan AK Parti'li milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş da benzer paylaşımlar yaptı.