Çatışmadan, bombalardan kaçan siviller soluğu Polonya, Romanya ve Macaristan sınırında aldılar.

TRT Haber Ukrayna-Polonya sınırındaki son durumu yerinde görüntüledi.

Rus saldırılarından kaçan binlerce göçmenin Polanya'ya girişlerine 7 ayrı sınır kapısında izin veriliyor. Bu sınır kapılarından biri de Karçova Sınır Kapısı. Çatışmalardan kaçan binlerce kişi Karçova sınır kapısına yöneldi. Sınır hattında ayrıca Ukrayna'dan gelecek yakınlarını bekleyen çok sayıda Polonyalı da Karçova'da bekleyişini sürdürüyor.

Rus saldırısından kaçan sivillerin Polonya, Romanya ve Macaristan sınırına akını sürüyor. @trthaber muhabiri Doğancan Aksoy, Ukrayna-Polonya sınırındaki son durumu aktardı. pic.twitter.com/ck4uKeveC8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 26, 2022

Polonya sınırına araç ve yaya akını

Ukrayna tarafından gelişlerde benzin sıkıntısı yaşanırken sınır yakınlarında kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Ayrıca saldırılardan kaçanlardan bir kısmının ise yürüyerek Polonya sınırına geldikleri görüldü.

Öte yandan, Polonya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna sınır kapılarından Polonya'ya girecek göçmenler için "Silahlı çatışmadan savaştan kaçıyorsanız kabul edileceksiniz." denildi.