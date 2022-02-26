Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 14:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TRT Haber çatışmaların gölgesinde Ukrayna'da
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını TRT Haber ekipleri ilk günden itibaren en sıcak noktalarda takip ediyor. İşte TRT Haber ekibinin çatışmaların gölgesinde yaptığı yolculuğun görüntüleri.
Gerginliğin ve sessizliğin hakim olduğu şehirler. Kepenk indirmiş marketler. Kentlerini terk etmek zorunda kalan insanlar.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını ilk andan itibaren Mariupol'de takip eden TRT Haber muhabiri Damla Bürçeler ve Kameraman Altan Ayhan güvenli bir yere geçiş yolculuklarını kameraya aldı.
Kimi zaman askeri araçlar geçti yanlarından. Kimi zaman da ambulanslar. Kontrol noktalarındaki araç kuyrukları da kameralara yansıdı. TRT Haber ekibinin güvenli bir yere varması ise uzun sürdü.
Kamera: Altan Ayhan
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