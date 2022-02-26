Gerginliğin ve sessizliğin hakim olduğu şehirler. Kepenk indirmiş marketler. Kentlerini terk etmek zorunda kalan insanlar.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını ilk andan itibaren Mariupol'de takip eden TRT Haber muhabiri Damla Bürçeler ve Kameraman Altan Ayhan güvenli bir yere geçiş yolculuklarını kameraya aldı.

Kimi zaman askeri araçlar geçti yanlarından. Kimi zaman da ambulanslar. Kontrol noktalarındaki araç kuyrukları da kameralara yansıdı. TRT Haber ekibinin güvenli bir yere varması ise uzun sürdü.

Kamera: Altan Ayhan