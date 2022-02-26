Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası, Ukrayna’nın Odessa şehrinden tahliye edilerek Romanya İshakça sınırına geçen Türk vatandaşlarıyla, Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Emre Yurdakul vasıtasıyla görüntülü görüştü.

Ukrayna'dan Romanya'ya tahliye edilen vatandaşlar, Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye gelecek. Her sınır kapısında Türk büyükelçilik personeli tarafından karşılanan Türk vatandaşlarına, elçilik personeli diğer sınır kapısına kadar mihmandarlık yapıyor.

"Tüm devlet olarak teyakkuz halindeyiz"

Bakan Çavuşoğlu, öğrencilerle görüşmesinde şunları kaydetti;

"Vizesiz ve aşı kartı sormaksızın, PCR testi istemeksizin sizi sınırdan geçirecekler. Sınırda yoğunluk olduğu için zorluklar olabiliyor. Fakat yol üzerinde Bulgaristan ile de konuştuk. Sorunsuz geleceksiniz. İçişleri Bakanımız Süleyman bey de özellikle sınırdaki kapıdaki polis arkadaşlarımıza talimat verdi. Biraz önce bazı kardeşlerimiz çok kısa süre içinde kapıdan girdiler Türkiye'ye. İçişleri Bakanımız takip ediyor. Cumhurbaşkanımız da saat saat soruyor bilgi alıyor sizlerin durumu ile ilgili.

Tüm devlet olarak teyakkuz halindeyiz. Biraz önce Ruslarla, Ukraynalılarla görüştük tekrar. Özellikle çatışma bölgelerinden sorun olmadan tüm vatandaşlarımızı getirmek için seferberlik ilan ettik. Maalesef havadan ve denizden şu an mümkün görünmüyor. Zaporijya diye bir yer var. Orada biraz çatışmalar yoğunmuş. Oradaki vatandaşlarımızdan evlerinden ayrılmamalarını istedik. İnşallah geri kalanları da getireceğiz.