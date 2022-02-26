AFAD, dün yaptığı açıklamada, Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ya 5 tır insani yardım göndereceğini duyurmuştu.

Öncü ekibin Ukrayna'ya ulaştığı ve insani yardım çalışmalarına başlandığı duyuruldu.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna halkının acil ihtiyaçları için hazırlanan 1.536 gıda kolisi, 240 aile çadırı, 200 yatak, 1.680 battaniye ve 18 genel maksat çadırı içeren insani yardım konvoyumuz da Ukrayna yolunda."