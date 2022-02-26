AFAD'ın Ukrayna'ya insani yardım tırları yola çıktı
Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'da acil insani ihtiyaçların karşılanması için AFAD harekete geçti. Ukrayna halkının acil ihtiyaçları için hazırlanan malzemeler yola çıktı.
AFAD, dün yaptığı açıklamada, Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ya 5 tır insani yardım göndereceğini duyurmuştu.
Öncü ekibin Ukrayna'ya ulaştığı ve insani yardım çalışmalarına başlandığı duyuruldu.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ukrayna halkının acil ihtiyaçları için hazırlanan 1.536 gıda kolisi, 240 aile çadırı, 200 yatak, 1.680 battaniye ve 18 genel maksat çadırı içeren insani yardım konvoyumuz da Ukrayna yolunda."
Öncü ekibimiz Ukrayna'ya ulaştı ve insani yardım çalışmalarına başladı.— AFAD (@AFADBaskanlik) February 26, 2022
Ukrayna halkının acil ihtiyaçları için hazırlanan 1.536 gıda kolisi, 240 aile çadırı, 200 yatak, 1.680 battaniye ve 18 genel maksat çadırı içeren insani yardım konvoyumuz da Ukrayna yolunda ???????????????? pic.twitter.com/0bS9HnuXVD
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