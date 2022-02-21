Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 15:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Pakdemirli koronavirüse yakalandı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün yaptırdığı COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bugün yaptırdığı COVID-19 testinin pozitif çıktığını kaydetti.
Pakdemirli, "Aşılarımız tam, sağlık durumum iyi, hamdolsun rahat geçiriyorum. Çalışmalarımıza bir süre evden devam edeceğim. Rabbim hastalarımıza şifalar ihsan etsin, aşılarımızı da ihmal etmeyelim lütfen." dedi.
Etiketler: Bekir Pakdemirli Tarım ve Orman Bakanlığı
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