Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kinşasa Uluslararası Havalimanı'ndan, aynı araçla havalimanına gittiği Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Senegal'e gitti.

Senegal'in başkenti Dakar'da Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından karşılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Senegal İş Forumu'na katılacak.

Erdoğan ve Sall'ın, Cumhuriyet Sarayı'nda baş başa yapacakları görüşme ve iki ülke arasındaki anlaşmaların imzalanmasının ardından basın toplantısı düzenlenecek.