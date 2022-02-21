Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 13:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi
Gezi Parkı ana davasının 4'üncü duruşması İstanbul'da görüldü. Mahkeme, çarşı davası dosyasının ayrılmasına ve Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi.
Gezi Parkı ana davasının 4'üncü duruşması İstanbul'da görüldü. Mahkeme, Çarşı davası dosyasının ayrılmasına ve Osman Kavala'nın tutukluluk devamına karar verdi.
İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki 52 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.
Savcı, dosyada tutuklu sanık bulunmaması, sanıkların sorgularının tamamlanmış olması gerekçesiyle çarşı ve Gezi parkı olaylarına ilişkin dosyaların ayrılmasını talep etti.
Mahkeme de savcının talebi doğrultusunda karar vererek çarşı davası dosyasının ayrılmasına karar verdi.
Osman Kavala'nın ise tutukluluğunun devamına hükmedildi.
Etiketler: Gezi Parkı Eylemleri Osman Kavala
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