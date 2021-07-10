Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu, Haiti Geçici Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Claude Joseph ile bugün telefonla görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, suikastte hayatını kaybeden Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise için taziye dileklerini iletti ve Türkiye'nin yardıma hazır olduğunu vurguladı.

Moise, 18-20 Haziran tarihlerinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’na da katılmıştı.

Suikast komando birliği tarafından yapıldı

Ulusal Polis Müdürü Leon Charles, Moise suikastının, 26 Kolombiyalı ve iki Haiti asıllı ABD vatandaşının içinde olduğu bir komando birliği tarafından yapıldığını söylemişti.

Operasyonlar kapsamında polisle çatışmaya giren 10 şüpheli öldürülmüştü.

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede acil durum ilan etmişti.

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye düzenlenen suikastın ardından başlatılan operasyonda şimdiye kadar 19 şüpheli gözaltına alındı.