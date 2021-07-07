Haber Giriş: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 23:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'den Haiti Devlet Başkanı Moise'a düzenlenen suikaste kınama
Dışişleri Bakanlığı, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'a düzenlenen suikastı en kuvvetli şekilde kınadı.
Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise, evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.
Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise’nin bugün (7 Temmuz) menfur bir saldırı sonucunda hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu hain saldırıyı en kuvvetli şekilde kınıyor, faillerinin en kısa sürede adalet önüne çıkarılmasını temenni ediyoruz. Cumhurbaşkanı Moise’nin elim vefatı dolayısıyla ailesine, yakınlarına ve dost Haiti halkına taziyelerimizi sunuyoruz.”
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı
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