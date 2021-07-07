Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise, evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise’nin bugün (7 Temmuz) menfur bir saldırı sonucunda hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu hain saldırıyı en kuvvetli şekilde kınıyor, faillerinin en kısa sürede adalet önüne çıkarılmasını temenni ediyoruz. Cumhurbaşkanı Moise’nin elim vefatı dolayısıyla ailesine, yakınlarına ve dost Haiti halkına taziyelerimizi sunuyoruz.”