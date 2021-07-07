FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine katılan eski albaylar Muammer Aygar ve Mürsel Çıkrıkçı, Çengelköy ve Kuleli'deki kalkışmayı yönetti.

Ancak Çengelköy ve Kuleli'yle de sınırlı kalmadılar. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü (FSM) geçişe kapatan darbeci askerleri de doğrudan yönettikleri belirlendi.

319'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Yeni bilgiler ışığında, İstanbul'daki olayların azmettiricisi oldukları gerekçesiyle darbeci eski iki albay hakkında yeni bir dava daha açıldı.

Darbeciler, İstanbul 28'inci Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Darbeci albayların haklarında 319'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Mahkeme ertelendi

Mahkeme Başkanının salonda bulunan gazi ve şehit yakınlarına tek tek söz vererek şikayetçi olup olmadıklarını sorması üzerine gazi ve şehit yakınları, şikayetçi olduklarını ve davaya katılma talebinde bulunduklarını beyan etti.

Ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, mağdur ve müştekilerin müdahillik taleplerinin bir sonraki duruşmada değerlendirilmesine hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 12 Ocak 2022 tarihine erteledi.