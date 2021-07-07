Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yakın zamanda bir araya geldikleri Haiti Cumhurbaşkanı Moise'in uğradığı menfur saldırıda hayatını kaybettiğini ve eşi Martine Moise'in de ağır yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Haiti halkına başsağlığı, Martine Moise'e taziye ve acil şifa dileyen Emine Erdoğan, paylaşımında iki cumhurbaşkanının bir süre önce gerçekleşen buluşmasına ilişkin fotoğrafa da yer verdi.

Yakın zamanda bir araya geldiğimiz #Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise’in uğradığı menfur saldırıda hayatını kaybettiğini ve kıymetli eşi Martine Moise’in de ağır yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrendim. Haiti halkına başsağlığı, Martine Moise’e taziye ve acil şifa diliyorum. pic.twitter.com/oSnpyYxuCo — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) July 7, 2021

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da suikasti "kalleşçe" olarak niteledi, Moise'in ailesine ve Haiti halkına başsağlığı diledi.