Emine Erdoğan'dan suikaste uğrayan Haiti Cumhurbaşkanı için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu suikast sonucu hayatını kaybeden Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise için taziye mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yakın zamanda bir araya geldikleri Haiti Cumhurbaşkanı Moise'in uğradığı menfur saldırıda hayatını kaybettiğini ve eşi Martine Moise'in de ağır yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.
Haiti halkına başsağlığı, Martine Moise'e taziye ve acil şifa dileyen Emine Erdoğan, paylaşımında iki cumhurbaşkanının bir süre önce gerçekleşen buluşmasına ilişkin fotoğrafa da yer verdi.
Yakın zamanda bir araya geldiğimiz #Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise’in uğradığı menfur saldırıda hayatını kaybettiğini ve kıymetli eşi Martine Moise’in de ağır yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrendim. Haiti halkına başsağlığı, Martine Moise’e taziye ve acil şifa diliyorum. pic.twitter.com/oSnpyYxuCo— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) July 7, 2021
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da suikasti "kalleşçe" olarak niteledi, Moise'in ailesine ve Haiti halkına başsağlığı diledi.
En son Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle ülkemizde ağırladığımız #Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise’nin kalleşçe öldürüldüğünü büyük üzüntüyle öğrendim. Huzur içinde yatsın. Ailesine ve dost Haiti halkına başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/ocRchEBEQr— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) July 7, 2021