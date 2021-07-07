Haber Giriş: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 20:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD Savunma Bakanı Austin, Afganistan’daki havalimanının güvenli şekilde işletilmesine yönelik toplantılarda gelinen son durumu telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.
Olumlu ve yapıcı geçen görüşmede, Afganistan’daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının güvenli bir şekilde işletilmesine yönelik iki ülke teknik heyetleri arasında yapılan toplantılarda gelinen son durum ele alındı.
Görüşmeye yarın devam edilecek.
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