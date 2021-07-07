Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Tahşiyecilere kumpas davasında yargılanan,

aralarında Eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve Eski İstanbul TEM Şube Müdürü Yurt Atayün’ün de olduğu 10 sanık hakkında ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçundan verilen kararı bozmuştu.

Yargılamayı yapan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay'dan gelen dosya sonrası yeniden yapılan ilk duruşmada, Yargıtay'ın verdiği karara direndi.

10 sanığın 'resmi belgede sahtecilik' suçunu işlediklerinin sabit olduğuna vurgu yapıldı.

Sanıkların 9 yıl ayrı ayrı hapis cezasıyla cezalandırılmalarına hüküm verdi.

