Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Sincan Saraycık TOKİ Konutları’nda TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni’nde konuştu.

Türkiye'nin en büyük konut hamlesi

Türkiye'nin en büyük konut hamlesinin anahtarını teslim etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Tüm bu eserlerin ülkemiz için, milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Tüm vatandaşlarımızın huzurla, güvenle, esenlikle evlerin oturmalarını temenni ediyorum.

"Konut sorununun çözümünde son 19 yıl kritik öneme sahiptir"

Yıllarca ülkemizde şehircilik hepsi birden yerine getirildiği halde şehirler çirkin olmuş, öksüz kalmıştır. Köyden şehre göçün yoğunlaştığı 1950'den sonra ülkemiz adeta çirkin bir yapılaşmanın esiri olmuştur. Şu eserlerimize bakıyorum, mimarından mühendisine işçisine hepsini tebrik ediyorum, şimdi muhteşem işler çıkarıyorlar. Ankara'da toplu konut olarak bütün eserleri biz yaptık, yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin konut sorununun çözümünde son 19 yıl kritik öneme sahiptir.

"Altyapı ve ulaşımda 81 ile çağ atlattık"

Altyapı ve ulaşımda İstanbul'dan başlayarak 81 ile çağ atlattık. İnsanımızın her alanda hayat kalitesini yükseltmenin karşılamanın peşinde olduk. Teknolojinin imkanlarını şehrin ve milletimizin emrine verdik.

"24 binden fazla tesisi TOKİ sayesinde ülkemize kazandırdık"

TOKİ 19 yılda, 81 ilimizin 922 ilçemizin tamamında şantiye kurmuş, kamu binaları ve konut inşa etmiştir. Bugüne kadar TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 100 bin konut ve iş yeriyle stadyum, hastane, okul, öğrenci yurdu, cami, spor salonu gibi 24 binin üzerinde tesisi ülkemize kazandırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugüne kadar TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 100 bin konut ve iş yeri ile stadyum, hastane, okul, öğrenci yurdu, kütüphane, camii, spor salonu ve kamu binalarından oluşan 24 binin üzerinde tesisi ülkemize kazandırdık. https://t.co/W01ac61Jd9 pic.twitter.com/RElkYqA4If — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 7, 2021

"TOKİ vasıtasıyla dünyada kimsenin başaramadığını biz gerçekleştirdik"

Hizmet verilmeyen hiçbir kesim bırakmadık. 5 milyon vatandaşımızı sıcak bir yuvaya, milyonlarca insanımızı güvenle eğitim görecekleri, ibadet edecekleri, spor yapacakları eserlere kavuşturduk. Yaklaşık 200 milyar liralık yatırımla her kesimden insanımızı ev sahibi yaptık. TOKİ vasıtasıyla dünyada kimsenin başaramadığını biz gerçekleştirdik.

"258 bin konut için kolları sıvadık"

Yatay mimari esaslı mahalle kültürünü yaşatmayı amaçlayan 100 bin sosyal konut kampanyasını başlattık. 12 bin konutun inşasını tamamladık. Halen 76 bin sosyal konutun inşasına devam ediyoruz. Kentsel dönüşüm amacıyla 61 ilde yürütülen 122 projede yatırım maliyeti 30 milyar lira olan 258 bin konut için kolları sıvadık. Bunların 10 binin teslim ettik, 63 bininin çalışması sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 100 bin sosyal konut kampanyasını başlattık. Yatay mimari esaslı mahalle kültürünü yaşatan bir anlayışla yürüttüğümüz bu kampanyada şu ana kadar 12 bin sosyal konutun yapımını tamamladık.https://t.co/W01ac61Jd9 pic.twitter.com/alS6RRmvDn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 7, 2021

"Türkiye genelinde bitirdiğimiz afet konutu sayısı 70 bindir"

İzmir'de yapmakta olduğumuz 5 bin konutun teslimlerini de yakında başlatıyoruz. Türkiye genelinde bitirdiğimiz afet konutu sayısı 70 bindir. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde 10 tane daha açtık, toplam 76 Millet Bahçemizi tamamlamış olduk.

'2023'e kadar 340 Millet Bahçemizi tamamlayıp milletimizin hizmetine sunacağız'

Şimdi önümüzde önemli 2 hedefimiz var. Birincisi kentsel dönüşüm kapsamında acil yıkılması gereken 1,5 milyon konutun 300 binini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapıyor. 2023 yılına kadar 340 Millet Bahçemizi tamamlayıp milletimizin hizmetine sunmaktır.

"Milletimizi sadece konut sahibi yapmakla kalmadık, bina ve konut kalitesini de yükselttik"

Türkiye'nin dört bir yanında devlet ait alanları, rant kaygısı gütmeksizin vatandaşımızın emrine veriyoruz. Milletimizi sadece konut sahibi yapmakla kalmadık, bina ve konut kalitesini de yükselttik. Biz sadece dört duvar yapmıyoruz, biz insanımıza huzurla yaşayacağı bir yuva kazandırıyoruz. Milletimizin her şeyin en iyisine layık olduğuna yürekten inanıyoruz.

"Bu hizmetlerin devamı için 2023 seçimleri kritik öneme sahiptir"

Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Bu hizmetlerin devamı için 2023 seçimleri kritik öneme sahiptir. Sizlerden şimdiden 2023 için çalışmaya başlamanızı istiyorum.

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