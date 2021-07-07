İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) Kadın Bakanlar Danışma Konseyine katılmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahire Yunus Emre Enstitüsünü (YEE) ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Kemalettin Eruygur da hazır bulundu.

YEE'de Türkçe öğrenen Mısırlı çocuklar tarafından çiçeklerle karşılanan Bakan Yanık, Enstitüde düzenlenen "El İşi Atölyesi" çalışmalarını inceledi, öğrencilerin okuduğu şiir ve şarkıları dinledi.

Eğitim ve kültür-sanat etkinlikleri hakkında Kahire YEE Müdürü Emin Boyraz'dan bilgi alan Yanık, Enstitüyü gezerek bir sınıfta öğrencilerle sohbet etti.

"Yunus Emre Enstitüleri bizim modern zaman dervişlerimiz"

Bakan Yanık, YEE'nin dünyanın değişik bölgelerinde, özellikle kültürel ve tarihi bağlarının olduğu yerlerde kadim bağları güçlendirme, toplumlar arasındaki ilişkileri daha yoğun ve iş birliğine dayalı hale getirme noktasında katkı sağladığının altını çizdi. Yanık, aynı zamanda YEE'nin bulunduğu ülkelerde Türkiye ile bir duygudaşlık da sağladığını belirtti.

YEE'nin benimsediği değer ve ilkelere de değinen Yanık, "Yunus Emre Enstitüleri bizim modern zaman dervişlerimiz. Yunus Emre Anadolu coğrafyasında yaşayan şiirleriyle ama daha çok hikmetleriyle tanınan bir derviştir. İnsanlığı, barışı, dostluğu, paylaşmayı, yüce gönüllülüğü öğreten ve öneren bir şahsiyettir. Yunus Emre Enstitülerinin ismi de tam bu misyon dünyaya Türkiye'den dağılsın diye seçilmiştir. Biz de bugün yerinde görmek için gelmiş olduk." diye konuştu.

Yanık, "Yunus Emre Enstitüsü bünyesinde Türkçe öğrenen değişik yaş gruplarından arkadaşlarımız var. Onlar kendi ülkeleriyle Türkiye veya diğer ülkeler arasında bir ticari turizm iş birliği geliştirmeye aracı oluyorlar. Bu anlamda Yunus Emre Enstitüsünü hem kültürel hem stratejik iş birliklerinin kurulması anlamında çok kilit ve öncü bir kuruluş olarak görüyoruz." diye ekledi.

Kahire YEE ziyaretinde kendilerini çok genç ve güzel bir katılımcı profilinin karşıladığını dile getiren Yanık, "Çok etkileyici bir karşılama oldu. Bundan son derece mutlu oldum. Bakanlığımızın bu gençlere destek ve katkıları ne olabilir. Bugün onu konuştuk." ifadelerini kullandı.

"Bu misyonu 11 yıldır en güzel şekilde yapıyoruz"

Kahire YEE Müdürü Boyraz da Bakan Yanık'a ziyareti için teşekkür ederek plaket teslim etti.

Kısa bir konuşma yapan Boyraz, şunları kaydetti:

"Kahire Yunus Emre Enstitüsü olarak misyonumuz Türkiye ile Mısır arasında eğitim, kültür-sanat alanlarında köprü olmak, yaptığımız her işi gören tüm insanların kalbine hitap edip yüzünde güzel bir tebessüm oluşturmak amacıyla yapmaktır. Bu misyonu 11 yıldır en güzel şekilde yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz."