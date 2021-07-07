Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu Meclis'in de gündeminde...

Müsilajın nedeninin belirlenmesi için araştırma komisyonu kuruldu. Genel Kurul'daki seçimin ardından üyeler komisyonun ilk toplantısında bir araya geldi.

Komisyon başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir seçildi.

Komisyon, çalışmaları kapsamında uzmanları dinleyecek. Onların görüş ve önerilerini alacak. Yapılan çalışmalar bir rapor haline getirilecek ve Meclis Başkanlığı'na sunulacak.