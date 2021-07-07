Haber Giriş: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 18:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Meclis Müsilaj Komisyonu çalışmaya başladı
Meclis Müsilaj Araştırma Komisyonu ilk toplantısını yaptı. Komisyon Başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir seçildi.
Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu Meclis'in de gündeminde...
Müsilajın nedeninin belirlenmesi için araştırma komisyonu kuruldu. Genel Kurul'daki seçimin ardından üyeler komisyonun ilk toplantısında bir araya geldi.
Komisyon başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir seçildi.
Komisyon, çalışmaları kapsamında uzmanları dinleyecek. Onların görüş ve önerilerini alacak. Yapılan çalışmalar bir rapor haline getirilecek ve Meclis Başkanlığı'na sunulacak.
Etiketler: Müsilaj
Son Haberler
- 18:15
- 17:57
- 17:50
- 17:49
- 17:58
Sıradaki Haber
Bakan Yanık: Yunus Emre Enstitüleri bizim modern zaman dervişlerimiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz