Çiftlik Bank Kurucusu Mehmet Aydın emniyet ve savcılıktaki ifadelerinde çarpıcı iddialarda bulundu.

Mehmet Aydın, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 4 saat süren ifadesinde, çiftlik bankı nasıl kurduğunu ve büyüdüğünü anlattı.

Kendisinden haraç istendiğini ve tehdit edildiğini iddia eden Aydın, baskıdan kurtulmak için zaman zaman yurt dışına gittiğini savundu.

Uruguay'daki mallarına el konulduğunu savundu

Soruşturma başlatıldığında da yurt dışında olduğunu söyledi.

Kırmızı bültenle aranırken, Uruguay'da hakkında kara para soruşturması başlatıldığını, bu nedenle varlıklarına el konulduğunu öne sürdü.

"Ferrari marka lüks bir aracıma, eşime ait Hummer marka araca el konuldu. Yaklaşık 600 -700 bin dolar değerinde şahsıma ait yatıma ve burada kurduğumuz PabiPark şirketine ait 7 villa arsasına, inşaat malzemelerine, araçlara el konuldu."

Bitcoin madenciliği de yapmış

Aydın Bitcoin madenciliği yaptığını da anlattı.

Uruguay vatandaşı bir kişi ve Osman Naim Kaya'ya Bitcoin yatırımı için 3 milyon dolar verdiğini, Paraguay'da üretimine başladıklarını anlattı.

Akhisar'da da 6,5 milyon liralık benzer bir yatırım yaptıklarını, aldıkları 928 cihazı daha sonra Paraguay'a götürdüklerini söyledi.

Birlikte çalıştığı kişileri suçladı

Aydın, Paraguay'daki Bitcoin madenciliği yatırımına da yanında çalışan kişilerin el koyduğunu iddia etti

"Osman Naim Kaya ve Uruguay vatandaşı olan kişinin, hakkımda kırmızı bülten olması nedeniyle herhangi bir hak iddia edemeyeceğimi düşünerek Bitcoin üretim cihazlarını kendilerinin aldığını düşünüyorum."

Firari ağabeyinin yerini açıkladı

Aydın, 3 Bitcoin ve 50 bin euro ile Brezilya'ya gittiğini, 3 yıldır bu parayla geçindiğini öne sürdü.

Basında mağdurların zararının 64 milyon lira olduğunu öğrenince el konulan mal varlıklarının bunu karşılamaya yeteceğini düşünerek teslim olduğunu savundu.

Kendisi gibi firari olan ağabeyi Fatih Aydın'ın da Brezilya'da olduğu bilgisini verdi.

Mehmet Aydın tutuklandı

Çiftlik Bank Kurucusu Aydın ifadesinin ardından, "nitelikli dolandırıcılık", "suç örgütü kurmak ve yönetmek" gibi suçlamalarla tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, 1 saatlik sorgunun ardından Mehmet Aydın'ın tutuklanmasına karar verdi.

Aydın'dan şu ana kadar 4 bin 421 kişi mağdur sıfatıyla şikayetçi oldu.