Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni"ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Sincan'da yaşayan Mustafa Ürün ve ailesini evlerinde ziyaret etti.

[Fotoğraf: DHA]

Mimar olmak isteyen küçük çocuk Cumhurbaşkanı'na çizimlerini gösterdi.

Ziyarette çocuklarla da yakından ilgilenen Erdoğan, Ürün ailesinin çocuklarına hediyeler verdi ve karnelerini inceledi.