Haber Giriş: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 22:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincan'da Ürün ailesine konuk oldu
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Sincan'da yaşayan Mustafa Ürün ve ailesine sürpriz bir ziyarette bulundu, aileyle uzun uzun sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni"ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Sincan'da yaşayan Mustafa Ürün ve ailesini evlerinde ziyaret etti.
[Fotoğraf: DHA]
Mimar olmak isteyen küçük çocuk Cumhurbaşkanı'na çizimlerini gösterdi.
Ziyarette çocuklarla da yakından ilgilenen Erdoğan, Ürün ailesinin çocuklarına hediyeler verdi ve karnelerini inceledi.
Etiketler: Ankara Recep Tayyip Erdoğan TOKİ
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