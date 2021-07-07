Haiti geçici Başbakanı Claude Joseph, kendisinin başkanlığında olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulunun ardından yaptığı açıklamada, "Devletin sürekliliğini güvence altına almak ve halkı korumak için tüm önlemler alındı" dedi.

Öte yandan bölge basınında çıkan habere göre, saldırıda yaralanan Moise'nin eşi Martine Moise'nin durumunun kritik olması nedeniyle bir ambulans uçak hazır bekletiliyor.

Dominik Cumhuriyeti, sınırı kapattı

Bu arada Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, Moise'ye ve eşine düzenlenen suikast nedeniyle ülkesinin Haiti ile olan sınırının kapatıldığını duyurdu.

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Jovenel Moise, evine bir grup silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti. Saldırıda yaralanan eşi Martine Moise'nin durumu ise ciddiyetini koruyor.