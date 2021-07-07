Haber Giriş: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 13:20Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Haiti Cumhurbaşkanı Moise'ye suikast
[Fotoğraf: Reuters]
Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
Konuya ilişkin açıklamayı geçici Başbakan Claude Joseph yaptı.
Cumhurbaşkanı Moise'nin gece saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirdiğini belirten Joseph, yönetimi kendisinin devraldığını aktardı.
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