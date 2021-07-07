Haber Giriş: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 12:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rusya'da rehine krizi
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Rusya’da bir bankada rehine krizi yaşandı. Sibirya bölgesinde bir kişi, bankadaki 3 kişiyi rehin aldı. Rehine krizi soyguncunun yakalanmasıyla sonlandı.
Rusya’nın Sibirya bölgesinde Tyumen kentindeki banka şubesine giren saldırgan, 3 kişiyi rehin aldı.
Binadan 50 kişi tahliye edildirken bankanın etrafında güvenlik önlemleri alındı.
Polis, daha önce psikolojik tedavi gördüğü ifade edilen Aleksandr Griçenko ile pazarlık yapmaya başladı.
Soyguncu gözaltına alındı
Çantasında patlayıcı olduğunu iddia eden Griçenko, 15 milyon ruble yani 1 milyon 800 bin lira talep etti.
Talep ettiği parayı alan Griçenko bankadan çıkarken gözaltına alındı.
Soyguncunun çantasından patlayıcı çıkmazken, rehinelerin sağlık durumları iyi.
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