Çinli yetkililer, Myanmar sınırında bulunan eyalete bağlı Ruili şehrinde, COVID-19 vakalarında görülen artışın ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Şehirde, marketler ve eczaneler dışında çoğu işletmeler kapatılırken, salgının yayılmasını önlemek için kontrol noktaları oluşturulacak.

1 günde 15 vaka

Ruili şehrinde son 24 saat içerisinde 15 COVID-19 vakası tespit edildi.

Eyalet yetkilileri, 5 Haziran’dan bu yana Ruili şehrinde giriş çıkışları kapatmıştı.

Virüs kaynaklı can kaybı yok

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 57 yeni COVID-19 vakası görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

COVID-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 91 bin 949 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi virüs nedeniyle öldü.