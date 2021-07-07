Çin'de bir şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Çin, Myanmar sınırındaki bir şehirde COVID-19 vakalarının artması üzerine sokağa çıkma yasağı ilan etti. Şehirde, salgının yayılmasını önlemek için kontrol noktaları oluşturulacak.
Çinli yetkililer, Myanmar sınırında bulunan eyalete bağlı Ruili şehrinde, COVID-19 vakalarında görülen artışın ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.
Şehirde, marketler ve eczaneler dışında çoğu işletmeler kapatılırken, salgının yayılmasını önlemek için kontrol noktaları oluşturulacak.
1 günde 15 vaka
Ruili şehrinde son 24 saat içerisinde 15 COVID-19 vakası tespit edildi.
Eyalet yetkilileri, 5 Haziran’dan bu yana Ruili şehrinde giriş çıkışları kapatmıştı.
Virüs kaynaklı can kaybı yok
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 57 yeni COVID-19 vakası görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.
COVID-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 91 bin 949 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi virüs nedeniyle öldü.
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