Katar resmi ajansı QNA'da yer alan haberde, Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin gerçekleştirdiği Lübnan ziyaretine ilişkin bilgi verildi.

Dışişleri Bakanı Al Sani'nin, Beyrut ziyareti sırasında, Lübnan ordusuna bir yıl boyunca aylık 70 ton gıda yardımında bulunulacağını duyurduğu aktarıldı.

Söz konusu yardımın, Katar'ın Lübnan'daki siyasi krizin çözümüne yönelik çabaları kapsamında yapılacağına işaret edildi.

Haberde ayrıca, Dışişleri Bakanı Al Sani'nin, Lübnan'ın istikrarı için ülkedeki tüm taraflara "ulusal çıkarları ön plana çıkararak yeni hükümeti kurma sürecini hızlandırmaları" çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Katar Devlet Güvenlik Birimi Başkanı Abdullah Muhammed el-Huleyfi ile Dışişleri Bakanı Al Sani, Beyrut'ta Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yanı sıra Meclis Başkanı Nebih Berri, yeni hükümeti kurmakla görevli Saad el-Hariri ve Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ile bir araya gelmişti.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik kriz yaşanıyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.

Siyasi güçler ve yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1507, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken karaborsada dolar 17 bin lira üzerinden işlem görüyor.