Afganistan'da Badgis Valisi Hüsamettin Şems, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, militanların, hükümet kontrolünde olan Badgis'in ilçelerine saldırılar başlattığını söyledi.

Şems, saldırılar sonucu tüm ilçelerin Taliban kontrolüne geçtiğini açıkladı. Ayrıca ilçeleri ele geçiren militanlar, vilayet merkezine de saldırı başlattı.

Şems, çatışmaların vilayet merkezinde devam ettiğini söyledi.

"Hapishanedekileri serbest bıraktılar"

Badgis İl Şura Vekili Abdul Aziz Bek, militanların, vilayet merkezinin bazı bölgelerini ve Badgis hapishanesini ele geçirdiğini öne sürdü.

Militanların, hapishanede mahkumları serbest bıraktığını belirten Bek, yerel yetkililerin kaçmak için Badgis Havalimanı'na yerleştiğinin altını çizdi.

Badgis'in 7 ilçesi var

İçişleri Bakanlığı, Badgis vilayetinde Taliban'ı geri püskürtecek kadar güvenlik görevlisinin bulunduğunu açıkladı.

Badgis'in Ab Kemeri ilçesi de dün Taliban'ın kontrolüne geçmişti.

Türkmenistan sınırında bulunan ve merkezi Kale-i Nev şehri olan Badgis vilayetinin 7 ilçesi bulunuyor.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziran ayının son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda ise Gazni vilayetine yoğunlaştı.

Taliban; Badahşan, Tahar, Gazni, Herat ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

14 ilçe Taliban'dan geri alındı

Afganistan İçişleri Bakanlığına göre, son 2 haftada 14 ilçe Taliban'dan geri alınırken hiçbir ilçe kalıcı bir şekilde tamamen örgütün kontrolünde bulunmuyor.

Taliban 407 ilçenin 150'den fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş bulunuyor.

Taliban ise kontrolündeki ilçe merkezi sayısının 205'i geçtiğini savunuyor.

İlk kez vilayet merkezi hedef alındı

Badgis vilayet merkezini ele geçirmek için saldırı başlatan Taliban, yıllar sonra ilk kez vilayet merkezini hedef almış bulunuyor.

Militanlar, 2015 yılında da ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinin merkezini kısa süreliğine kontrol altına almıştı.