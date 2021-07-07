Dünya halen COVID-19 vakalarındaki artışlarla ve son derece bulaşıcı delta varyantı ile mücadele ederken yaklaşan grip mevsimi alarm veriyor.

Uzmanlar "çok zor bir grip mevsimi" olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyorlar.

Uzmanlardan zorlu grip mevsimi uyarısı

Texas Üniversitesi epidemiyologlarından Lauren Ancel Meyers, "2021-2022 grip sezonu hakkında çok fazla belirsizlik var" dedi.

COVID-19’da olduğu gibi, biri mevsimsel bir grip enfeksiyonundan kurtulunca en azından kısa bir süre için gelecekteki enfeksiyonlara karşı koruyan bir bağışıklık kazanıyor.

Pandemi geçen yıl grip bulaşmasını engellediğinden, yakın zamanda enfekte olmuş çok fazla insan bulunmuyor.

Meyers "Bu nedenle, normalden daha yüksek düzeyde bir duyarlılıkla grip mevsimine giriyor olabiliriz, bu da riskleri arttırabilir" dedi.

Ancel Meyers, grip mevsiminin bu yıl daha şiddetli olup olmayacağının virüsün evrimine ve alınan tedbirlere bağlı olacağını söylüyor.

Meyers “COVID-19 ile olan deneyimimiz, lehimize çalışan davranış değişikliklerine yol açabilir. İnsanlar bulaşmayı önlemek için grip aşısı yaptırmaya, yüz maskesi takmaya veya başka önlemler almaya daha istekli olabilir” dedi.

İngiltere'den de uyarı geldi

Potansiyel olarak kötü bir kış gribi mevsimine ilişkin alarm, İngiltere'nin baş sağlık görevlisi Profesör Chris Whitty tarafından gündeme getirildi.

Whitty "Ya çok ciddi bir COVID-19 dalgalanması yaşayacağız, insanlar temaslarını en aza indirecek ve daha az solunum yolu virüsüne sahip olacağız ya da insanlar daha normal bir hayata dönecek. Önümüzdeki kışın oldukça zor geçebileceğinin farkında olmamız ve buna hazırlıklı olmamız gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Imperial College London'da epidemiyolog Neil Ferguson da sonbahar ve kış aylarında mevsimsel gribin önemli bir sorun olacağını vurguladı.

Ferguson "Dünya çapında pandemiye karşı aldığımız tüm önlemler, gribi çok düşük seviyelere indirdi ve temelde geçen yıl hiç kimse grip bulaşmadı ve bu nedenle bağışıklık biraz düştü. Bence potansiyel olarak oldukça önemli bir grip için hazırlıklı olmamız gerekiyor.

Grip vakalarındaki düşüş

ABD ve İngiltere'den gelen grip rakamları, salgın sırasında grip hastalıklarının büyük ölçüde bulaşmayı durdurmaya yardımcı olan sosyal mesafe önlemleri nedeniyle düştüğünü gösteriyor.

2019-2020 grip mevsimi boyunca, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden gelen rakamlar önemli ölçüde düşüş gösterdi.

Çocuklara dikkat edilmeli

Gripten koruyan antikorlar zamanla azalıyor.

Bu sezon küçük çocukların gribe karşı daha düşük bağışıklığı olacağı belirtiliyor.

Çocuklar okula döndüklerinde ve enfekte olduklarında, daha önce gribe maruz kalmamış daha fazla sayıda çocuk olabilir ve dolayısıyla daha düşük bağışıklık hastalıkları artırabilir.