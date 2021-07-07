İsrail'de ilk Delta Plus varyantı tespit edildi
İsrail'de ilk kez koronavirüsün "Delta Plus" varyantı tespit edildi. Ülkede artan vaka sayılarının yüzde 90'ının Delta varyantı kaynaklı olduğu belirtildi.
Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, ülkede 4 kişide Delta Plus varyantına rastlandı.
Son günlerde vaka sayılarında ciddi artışın gözlendiği İsrail'de, yeni vakaların yüzde 90'ının Delta varyantı kaynaklı olduğu ifade edildi.
Öte yandan Tel Aviv yönetimi, ülkede vakaların artması nedeniyle yurt dışından dönenlerin havalimanında yaptırdıkları COVID-19 testleri negatif çıkıncaya kadar karantinada kalmalarını zorunlu hale getirdi.
Vaka sayıları artıyor
İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 521 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı.
Aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve şubat ayından bu yana COVID-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı İsrail'de, geçen ay başında günlük vaka sayısı 20'nin altına düşmüştü.
Ülkede 6 Haziran'da 216'ya kadar düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 3 bin 274'e yükseldi.
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