Cesareti, gücü ve korumacı özelliğiyle dünyaya nam salan kangal köpekleri Sivas'ın en önemli değerlerinden. Bunun için kangal ırkının çok iyi korunması gerekiyor. Bu konuda önemli bir adım atılarak Sivas'ta Türkiye'nin en büyük "Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi" açıldı. Merkezin açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptı.

Sivas’ı kalkındıracak projeler devam ediyor

Bakan Varank, Sivas Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, ülkenin her iline yeni tesisler kazandırmanın sevinci ve gururuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Varank, Sivas'ın kalkınması ve Sivaslıların refahının artması için çalıştıklarına dikkati çekerek, şehre bugüne kadar çeşitli alanlarda 44 milyar liraya yakın yatırım yaptıklarını ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye'nin yılın ilk yarısında 105 milyar dolarla rekor düzeyde ihracat gerçekleştirdiğini aktaran Varank, bu performansla yıl sonunda 200 milyar dolarlık ihracat rakamının aşılabileceğini vurguladı.

"Sivas'ta 19 yılda büyük ekonomik gelişme oldu"

Varank, Sivas'ta son 19 yılda ekonomik olarak büyük gelişme olduğuna işaret ederek, ilin milli hasılasının 2004'ten bu yana yüzde 82 büyüyerek 22,5 milyar liraya ulaştığını, sanayinin il milli hasılası içindeki payının yüzde 11'den yüzde 20'ye yükseldiğini anlattı.

Millete hizmet etme sorumluluğu gereği kendilerinin ülkenin tüm meselelerinde bizzat sahada olduklarını vurgulayan Varank, turizm konusunda Sivas'ı kalkındıracak ve ilin ekonomisine güç katacak projeleri anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Kangal köpeğinin ırkı korunacak

Varank, bu projelerden ilkinin "Sivas Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi" olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Kangal köpeği Sivas'ımızın önemli markalarından biri, dünya çapında bilinirliğe sahip. Endemik bir tür olan kangal köpeği aynı zamanda çok ilgi çeken, sosyal ve ekonomik bir değer. Yerine göre sürüleri, ev ve iş yerlerini koruyan bir güvenlik unsuru, yerine göre ise engellilere hizmet eden bir terapi aracı. ORAN bu merkezde kangal köpeği ırkını koruyup, üretiminin ve Kalkınma Ajansımızın desteğiyle kurulan eğitiminin doğru ellerde yapılmasını sağlamış olacağız. 7 milyon lira bütçesi olan bu proje kangal köpeğinin marka değerini yükselterek Sivas'ımızın tanıtımına da katkı sağlayacak."

Merkezin bilimsel çalışmalara imkan sağlayacak veri altyapısını oluşturarak akademisyenlere sunacağı bilgisini veren Varank, projenin Sivas'a hayırlı olmasını diledi.

[Fotoğraf: AA]

Varank merkezde incelemelerde bulundu

Açılış töreninde, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi ve hatıra fotoğrafı çektirildi. Daha sonra, Bakan Varank ve beraberindekiler merkezde incelemede bulundu.