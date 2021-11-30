Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 19:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bahçeli'den Azerbaycan'a taziye mesajı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Azerbaycan'da düşen askeri helikopterdeki şehitler için taziye mesajı yayımladı.
Azerbaycan Sınır Hizmetleri Komutanlığı'na bağlı askeri helikopter düştü.
14 asker şehit oldu, 2 asker ise yaralandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından olayla ilgili taziye mesajı yayımladı. "Acımız ortak, üzüntümüz büyüktür" diyen Bahçeli şunları söyledi:
"Dost ve kardeş ülke Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Devlet Sınır Hizmetleri’ne ait bir helikopterin Karaheybetli’de kaza kırıma maruz kalması sonucunda 14 Azerbaycan askerimiz şehit düşmüş, 2 askerimiz de yaralanmıştır. Acımız ortak, üzüntümüz büyüktür.
Söz konusu elim helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralananlara da şifalar niyaz ediyorum. Aziz şehitlerimizin ailelerine, Sayın Cumhurbaşkanı’na, Sayın Genelkurmay Başkanı’na ve tüm Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."
Etiketler: Azerbaycan Devlet Bahçeli MHP
Son Haberler
- 20:33
- 20:27
- 20:26
- 20:09
- 20:05
Sıradaki Haber
Ömer Çelik'ten asgari ücret açıklaması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz