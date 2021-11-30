Azerbaycan Sınır Hizmetleri Komutanlığı'na bağlı askeri helikopter düştü.

14 asker şehit oldu, 2 asker ise yaralandı.





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından olayla ilgili taziye mesajı yayımladı. "Acımız ortak, üzüntümüz büyüktür" diyen Bahçeli şunları söyledi:

"Dost ve kardeş ülke Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Devlet Sınır Hizmetleri’ne ait bir helikopterin Karaheybetli’de kaza kırıma maruz kalması sonucunda 14 Azerbaycan askerimiz şehit düşmüş, 2 askerimiz de yaralanmıştır. Acımız ortak, üzüntümüz büyüktür.



Söz konusu elim helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralananlara da şifalar niyaz ediyorum. Aziz şehitlerimizin ailelerine, Sayın Cumhurbaşkanı’na, Sayın Genelkurmay Başkanı’na ve tüm Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."