AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Önümüzdeki seçimlerde Sayın Cumhurbaşkanımız kuşkusuz Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıdır." dedi.

Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağını belirten Çelik, "Buradaki pozitif ayrımcılık ve bunu bir yardım olarak değil bütün bu yaklaşımları bir hak olarak gördüğümüzün bir kere daha göstergesi olarak 3 Aralık Engelliler Günü'nde gündeme gelecektir." ifadelerini kullandı.

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde yaptığı görüşmelere ilişkin, şu bilgileri verdi:

"Tabii son aylardaki ve haftalardaki trafiği iyi takip edersek Sayın Cumhurbaşkanımızın, Afrika seyahatinden G-20 Zirvesine çok geniş bir çerçevede bir dış politika etkinliği gerçekleşiyor, bir yoğunluk içerisinde. Son olarak da bir Türkmenistan zirvesi oradaki ekonomik iş birliği toplantısı bütün bu süreci belli bir aşamaya ulaştıran çok yönlü, çok boyutlu yoğun diplomasi trafiğinin bir ayağı olarak gündeme geldi. Aynı zamanda eş zamanlı olarak Körfez'deki ülkelerle yeni sayfaların açılması, Cumhurbaşkanımızın Türkmenistan dönüşü verdiği mesajlar çerçevesinde başka ülkelerle de bu sayfaların açılacak olması, dış politikadaki genişliğin, etkinliğin ve yoğunlaşmanın aynı zamanda derinleşme olarak aynı zamanda da geçmişten bugüne gelen bazı sorunların artık yeni aşamalarda birer çözüm dosyasına dönüşme iradesi olarak da önümüzde durmaktadır."

AK Parti'nin tarihçi Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı'nın, İngiliz arşivinde Mustafa Kemal Atatürk'ün 98 yıl önce Le Temps gazetesinden Paul Gentizon'a verdiği ve bugüne kadar bilinmeyen röportajını gün yüzüne çıkarmasına ilişkin Çelik, "Değerli milletvekilimizin ortaya çıkardığı, şimdiye kadar yayınlanmamış olan bu röportaja bütün kamuoyunun dikkatini çekiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kapılarının herkese açık olduğunu ve her kesimle çalışmalar yapmaya hazır olduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"24 Kasım 2021 tarihinde Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımız bütün bileşenleri bir araya getiren bir çalıştay düzenledi. Bunun amacı şimdiye kadar alınan tedbirlerin nasıl pekiştirileceği, bundan sonra da ek ilave tedbirler alınması gerekiyorsa bunların nasıl ortaya koyulacağı, bunların neler olabileceği ile ilgili. Kadın Kollarının yaptığı bu çalışmayı da çok değerli buluyoruz. Çünkü bütün bileşenler ile birlikte çalışan sivil toplum örgütleri ile birlikte aktivistler ile birlikte siyasiler sivil toplum örgütleri hep beraber yapıyorlar. Böylece bu çerçevede bir sonuç raporları ortaya çıktığı zaman kuşkusuz bu MYK'mızın gündemine gelecektir. MYK'mız buradaki sonuçları siyasi açıdan nelerin yapılabileceği konusunda değerlendirecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MYK toplantısında Türkiye'deki iç meseleler ve dış meselelerle ilgili olarak kapsamlı bir değerlendirme yaptığını aktaran Çelik, çeşitli konuları ve dış politikadaki çeşitli meseleleri nasıl gördüklerine dair, kararlı bir şekilde, güçlü bir şekilde politikaların uygulanmaya devam edeceğine dair ve bundan sonraki temasları hakkında değerlendirmelerde bulunduğunu kaydetti.

"Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Cumhurbaşkanımızdır"

Çelik, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç'ın "Erdoğan'a rakip olmayacağım diye içtihatta bulundum, beni fazla zorlamasınlar içtihatlar değiştirilebilir." açıklamalarının sorulması üzerine, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olup olmayacağı konusu herhangi bir spekülasyon konusu ya da sorgulama alanı değil AK Parti açısından. Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla da bütün bir Cumhur İttifakı açısından bunun net bir şekilde ortada olduğu gözüküyor. Cumhur İttifakı'nın adayı tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızdır 2023 seçimlerinde. AK Parti'den bir açıklama yapılmadığı da doğru değildir. Yani bu hemen hemen her İl Danışma Meclisi'mizde hemen hemen bütün il kongrelerimizde, teşkilatlarımızla ve belediye başkanlarımızla bir araya geldiğimiz her zeminde bütün AK Parti kurmayları, AK Parti yöneticileri ve arkadaşlarımız bunu zaten güçlü bir şekilde açıklıyor. Daha da önemlisi zaten Cumhur İttifakı'nın tabanının görüşü budur, vatandaşlarımızın görüşü budur. Nihayetinde hepimiz siyasetçi olarak vatandaşın emrindeyiz. Bu açıdan hiçbir tereddüt, hiçbir gölgeli alan, hiçbir gri alan yoktur. Önümüzdeki seçimlerde Sayın Cumhurbaşkanımız kuşkusuz Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıdır. Bununla ilgili herhangi bir spekülasyon yok, şimdiye kadar açıklanmadı denecek bir şey de yok, defalarca açıklanmış bir husus ben de açıkladım, başka arkadaşlarımız da açıkladı."

"Çok yakışıksız bir laf"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Şimdi bir de kendisini güçlü kılmak için MGK'yı bu işlere meze yapmaya başladı. Devletin en saygın kurumunu getirip de kendi siyasi ikbalin için nasıl siyasi meze yaparsın? Hani askeri vesayet vardı, ne oldu o askeri vesayete?" sözlerinin sorulması üzerine Çelik, şunları kaydetti:

"Demiş ki Sayın Kılıçdaroğlu 'Türkiye'nin en itibarlı kurumu' diye. Kuşkusuz Milli Güvenlik Kurulu çok itibarlı bir kurumdur ama kurumlar arasında böyle en itibarlı, daha az itibarlı diye bir yarış bir siyasetçi bir devlet adamı mantığı açısından doğru bir şey değildir. Kuşkusuz Milli Güvenlik Kurulu, çok itibarlı bir kurumdur, ülkemiz için vazgeçilmez bir kurumdur. Yaşadığımız coğrafya, karşı karşıya kaldığımız bölgesel ve küresel riskler açısından da Milli Güvenlik Kurulu'nun ürettiği perspektif ve ürettiği stratejiler, orada ele alınan konular son derece önemli olmaktadır. Ama bu 'meze' lafı doğrusu çok yakışıksız bir laf yani, bazen gerçekten Türkiye'nin ulusal meseleleri ile ilgili yani büyük meseleleri ile ilgili konuları ele alan kurumlarının, orada çıkan kararların bu şekilde hedef alınması kuşkusuz meseleye bir devlet adamı gözüyle bakılmadığını gösteriyor."

"Bu bir fitne haberciliğidir"

DW Türkçe'nin, "Dünyada en fazla Çerkes nüfusu Türkiye'dedir. En büyük asimilasyon da Türkiye'dedir." ifadelerine yer verdiği paylaşımıyla ilgili soru üzerine Çelik, "Bağımsız medya, bağımsız gazetecilik diyoruz ama bazı yayın organlarının, sistematik olarak Türkiye'deki onlara göre etnik meseleleri, bir takım fay hatlarını kurcalamak istediklerini de görüyoruz. Biz buna defalarca şahitlik ettik. Burada Çerkes kardeşlerimizin asimilasyona uğradığı gibi bir şeyi, biz bağımsız bir habercilik olarak kabul etmiyoruz. Bu bir fitne haberciliğidir." diye konuştu.

Çerkes Forumunun bu iddialara, "Bu yaklaşım, Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberliğine karşı bir yaklaşımdır. Biz Çerkesiz, bizden hain çıkmaz." diyerek çok güzel bir cevap verdiğini söyleyen Çelik, Çerkeslerin bu cevabı verirken kendilerini Türkiye Cumhuriyeti mensubiyeti içinde konumlandırdıklarını kaydetti.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Onları Türkiye Cumhuriyeti mensubiyetinin dışında bir yerde konumlamak, azınlıkmış gibi bir yaklaşım sergilemek son derece provokatif bir yaklaşım. Türkiye'de Çerkescenin öğrenilmesi de kültürünün yaşatılması da tabi ki teminat altındadır, Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde. Burada en ufak bir şüphe ve tereddüt yoktur. Herhangi bir ayrılık gayrılık da yoktur. Çerkes kardeşlerimizin bu habere verdiği cevabın sonuna kadar arkasındayız ve yüzde 100 katılıyoruz." dedi.

2022'de uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi

Çelik, yarın ilk toplantısı yapılacak asgari ücret görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine de Bakanlığın bir yetki alanının bulunduğunu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile değerli sendikaların görüşlerinin olduğunu belirtti. Herhangi bir şekilde onların sahasına girmekten kaçınmak istediğini dile getiren AK Partili Çelik, hakkaniyetli, makul bir asgari ücret tablosunun ortaya çıkması için bütün enstrümanların değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ömer Çelik, hem geçen hafta yapılan hem de bu MYK toplantısında asgari ücretle ilgili değerlendirmelerin yapıldığını, çeşitli görüşlerin ortaya koyulduğunu söyledi.

"Asgari ücret belirlenirken, vergi enstrümanı gibi enstrüman kullanılmalı, rakamlar şu şekilde olmalı" gibi bir şey söylemesinin doğru olmayacağını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Orada komisyon var. Nitekim müzakereler olacak. Kuşkusuz bizim bir yaklaşımımız var ama dediğim gibi hakkaniyetli, makul, adil ve sorun çözücü bir çerçevede... Şundan değerli vatandaşlarımızın hiçbir kuşkusu olmasın, bize iletilen her mesajı alıyoruz, hassas bir şekilde değerlendiriyoruz. Zaten hepimiz sahadayız. Vatandaşlarımızla oturuyoruz, konuşuyoruz, çeşitli değerlendirmeler yapıyoruz. Kuşkusuz alınan çeşitli kararların, yürünen yolun zor ve kolay zamanları oluyor. Zor zamanların da kolay zamanların da farkındayız. Pek çok krizi, önümüze gelen türbülansı, doğru siyasetler üreterek aşma deneyimine sahip bir siyasi kadroyuz. Son aylarda ortaya çıkan sıkıntıları da aşabilecek mekanizmaları, siyasetleri üretmeye çalışıyoruz. Şunun bilinmesini isterim, tabi ki AK Parti MYK'sı bu sıcak gündemle ilgili olarak kapsamlı bir değerlendirme yapmıştır. Dediğim gibi bu enstrümanların hepsi masadadır."

Çelik, Kovid-19 ile ilgili yeni varyant haberlerinin geldiğine de dikkat çekti. Çelik, Sağlık Bakanlığının tavsiyelerinin iyi izlenmesi gerektiğini belirterek, virüsten en büyük koruyucuların maske, mesafe ve temizlik olduğunu vurguladı.