Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 17:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul Boğazı gemi trafiğine saat 18.30’da güney-kuzey yönlü olarak açıldı.
Kıyı Emniyetinden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, saat: 18.30’da güney-kuzey yönlü olarak açılacaktır." denildi.
Çanakkale Boğazı'nın ise saat 15.00’ten itibaren çift yön olarak gemi trafiğine açıldığı bilgisi paylaşıldı.
İstanbul Boğazı gemi trafiği, saat: 18.30’da güney-kuzey yönlü olarak açılacaktır.— KEGM (@kiyiemniyet) November 30, 2021
Çanakkale Boğazı, saat: 15.00’ten itibaren çift yön olarak gemi trafiğine açılmıştır.
Etiketler: Çanakkale Fırtına İstanbul İstanbul Boğazı Son Dakika
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